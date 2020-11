„Unsere schönen und gesunden eineiigen Zwillingsbabys Hugo und Oscar sind heute Morgen sicher auf der Welt angekommen und unsere Herzen platzen vor Liebe“, schrieb die 36-jährige Ex-„Miss World“ zu dem Schnappschuss. Und weiter: „Einfach so wurden wir zu einer fünfköpfigen Familie und all unsere Träume sind wahr geworden. Wir sind dem wunderbaren, hart arbeitenden Team des National Maternity Hospital für all ihre Freundlichkeit und Unterstützung zutiefst dankbar.“