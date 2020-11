„Wir hatten es mit der Aufarbeitung bestimmt leichter als Unternehmen, in denen Zwangsarbeiter beschäftigt waren.“ Das sagt „Tiroler“-Vorstand Franz Mair nicht ohne Erleichterung. Gemeinsam mit den Historikern Nikolaus Bliem und Dirk Rupnow, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck, präsentierte Mair am Mittwoch das Buch „Betriebsführer und Gefolgschaft“. Darin arbeitet Autor Bliem die Rolle der Tiroler Versicherung in der NS-Zeit auf. Die Dokumente dafür fanden sich in einem alten Tresor im Keller der Zentrale in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße. 34 Archivkisten mit Personalakten, Schadensmeldungen, Verträgen, die sich zu einer Geschichte zusammenfügen.