Abfälle, mit denen Corona-Infizierte Kontakt hatten, gehören ausschließlich in den Restmüll - das gilt auch für Mund-Nasen-Schutzmasken sowie Einweghandschuhe. Der Grund: All diese Abfälle sollten thermisch verwertet werden, um das Coronavirus zu vernichten, so der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB).