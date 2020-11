56 Prozent sehen den Hauptgrund für den Anstieg der Infektionen in den nicht eingehaltenen Regeln - so seien viele Menschen über den Sommer „zu sorglos geworden“ bzw. seien „nicht bereit gewesen, auf Urlaubsreisen, Partys und private Feiern zu verzichten“. 22 Prozent gaben an, die Bundesregierung habe die Maßnahmen zu früh gelockert, jeweils acht Prozent sehen das Versagen in einer fehlenden Bund-Länder-Strategie bzw. in einer Überforderung regionaler Gesundheitsbehörden.