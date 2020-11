Die Goldberg-Variationen, die im September herausgekommen sind, wurden von der „Süddeutschen Zeitung“ als „erstaunliches, vielschichtig hybrides musikalisches Statement“ gefeiert, „das es so noch nicht gegeben hat. Wenn es so etwas wie interpretatorische Wahrheit gibt, dann sieht sie vielleicht genauso aus. Ein Meisterstück!“ Das US-„Arts Journal“ erklärte die Veröffentlichung als „mit Abstand Lang Langs größte Leistung“. Und die „London Times“ nannte ihn einen „unverwechselbaren Interpreten, der sich ganz auf Bachs Genie einlässt“. Lang Lang (38) über seine Auseinandersetzung mit Bach: „Ja, ich zeige mein Herz. Alles andere wäre nicht authentisch.“ Wer beim Konzert heute ab 20 Uhr dabei sein will: https://www.dg-premium.com/dg_stage_video/lang-lang-performs-j-s-bachs-goldberg-variations/.