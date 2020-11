Das Thema einer Sonntagsöffnung ist nicht ganz neu in der österreichischen Politik. Bereits im Frühjahr forderten mehrere Manager von Einkaufszentren zumindest eine teilweise Öffnung an Sonntagen und 2018 preschte die ÖVP mit dem Vorschlag vor, in „Tourismuszonen“ in Wien auch an Sonntagen öffnen zu können. Die Gewerkschaft stellte sich damals noch quer und sprach von einem „Affront gegen Wiener Handelsangestellte“.