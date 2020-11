Mit der Hostelkette „a&o“ haben Caritas und Land jetzt einen idealen Partner gefunden. Die Obdachlosen können auch tagsüber in dem Quartier bleiben. Sie werden verpflegt, können duschen, übernachten und erhalten Betreuung. Caritas-Direktor Johannes Dines: “Niemand soll in Salzburg auf der Straße leben müssen, frieren und hungern. Wir sind sehr froh, dass wir dieses Quartier so kurz vorm Winter noch eröffnen können.“