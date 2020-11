Dankeschön an Spender

Der Vater des Mädchens, der weitere zwei minderjährige Kinder hat, ist in Turin zur Welt gekommen, hat aber nicht die italienische Staatsangehörigkeit. „Ich will, dass meine Tochter in den Kindergarten geht“, sagte der Mann. Über einen Rechtsanwalt reichte er einen Antrag bei einem Gericht in Turin ein, damit auch seine Tochter mit dem Schulbus den Kindergarten erreichen kann.