Mit „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ startet auf der Nintendo Switch heute ein neues Game im „Zelda“-Universum. Um einen neuen Ableger der kultigen RPG-Serie handelt es sich aber nicht, vielmehr bringt Nintendo ein Spin-off heraus, das spielerisch an Titel wie „Dynasty Warriors“ erinnert und weniger die Story, stattdessen große Schlachten, in denen man sich als Link oder einer seiner Freunde durch Hunderte Gegner mäht, in den Vordergrund stellt. Im Launch-Trailer sehen Sie, wie das aussieht.