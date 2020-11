Beamten der Stadt zufolge würden Bären auf der Suche nach Nahrung aktiver und gefährlicher werden, bevor sie Ende November in den Winterschlaf fallen. Ein Rückgang der Eicheln und Nüsse in der freien Wildbahn in diesem Jahr könnte die Tiere dazu veranlasst haben, sich auf der Suche nach Nahrung näher an die Städte heranzuwagen, wie lokale Medien berichteten.