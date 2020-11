Naya Rivera ist Anfang Juli bei einer Bootstour mit ihrem fünfjährigen Sohn Josey auf dem südkalifornischen Lake Piru tragisch ertrunken. Jetzt verklagt Ryan Dorsey, Ex-Mann des „Glee“-Stars, im Namen des gemeinsamen Sohnes den US-Bezirk Ventura County, in dem sich der Unfall zugetragen hatte. Als Begründung für diesen Schritt gab der 37-Jährige an, dass das Boot, das seine verstorbene Ex gemietet habe, nicht sicher gewesen sei.