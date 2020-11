Nach den erfolgreichen Tests werde man nun in die nächste Phase des Projekts „Ghost Fleet“ starten. Navy-Admiral Mike Gilday zu „USNI News“: „Wir haben jetzt ein wirklich gutes Verständnis davon, was wir brauchen. Unter der Wasseroberfläche wissen wir, was diese Plattformen liefern müssen. Auf dem Meer wissen wir, dass wir größere unbemannte Boote als Assistenz brauchen und kleinere für eine Reihe von anderen Aufgaben, von denen einige streng geheim sind, über die ich also nicht reden möchte. Sie reichen aber von Täuschung bis hin zu Kommandoknotenpunkten.“ Neben Drohnenschiffen werden bei der Navy auch fliegende Drohnen getestet - sogar mit ganzen Drohnenschwärmen wurde experimentiert.