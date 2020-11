So wäre der Beschluss des Finanzrahmens 2021 bis 2027 nicht notwendig. Weiters sei die Bindung der Auszahlungen an die Rechtsstaatlichkeit bereits beschlossene Sache, betonte Soros in einem Kommentar für das Mediennetzwerk Project Syndicate, sodass Polen und Ungarn damit um Auszahlungen umfallen würden. Der Corona-Hilfsfonds könne wiederum mittels der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit beschlossen werden, wie diese bereits der liberale belgische EU-Parlamentarier Guy Verhofstadt vorgeschlagen habe, schrieb der US-Milliardär.