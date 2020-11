Die durch Cyber-Kriminalität verursachten Schäden werden für Unternehmen und ihre Versicherer immer teurer. Nach einer Analyse der deutschen Allianz verursachten kriminelle Hacker in den vergangenen fünf Jahre 85 Prozent der Schäden in der Cyber-Versicherung. Dabei stechen zwei Arten von Angriffen heraus: Online-Erpressung mittels Verschlüsselungssoftware (Ransomware) und sogenannte Denial of Service-Attacken (DDoS), bei denen Hacker Netzwerke mit Anfragen überschwemmen und lahmlegen.