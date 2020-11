In Klinik Innsbruck eingeliefert

In der Folge wurde die 73-Jährige erfasst, gegen die Windschutzscheibe und letztlich auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu, wie die Polizei schildert: „Sie wurde erst in das Krankenhaus Reutte verbracht und am Nachmittag in die Klinik Innsbruck geflogen.“ Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.