Grundsätzlich gilt, nicht zu früh in Panik zu verfallen. „Viele Eltern sind verunsichert, wenn ihr Nachwuchs mit zunehmendem Alter nicht trocken wird. Vor dem fünften Lebensjahr muss man sich aber meist keine Sorgen machen“, gibt die Wiener Urologin Dr. Anne-Catherine Piskernik Entwarnung. Enuresis (Bettnässen) bedeutet ungewollter Harnverlust an mindestens zwei Nächten im Monat nach dem fünften Lebensjahr. Jeder fünfte bis sechste Sprössling im Vorschulalter ist betroffen. 10 bis 15 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen wachen regelmäßig in einem nassen Bett auf.