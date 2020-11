Demnach ist es nicht wirklich überraschend, dass wir uns alle genügend Kollagen wünschen sollten! Schließlich sind die Folgen eines Mangels deutlich sicht- und spürbar - die Haut wird faltig, die Knochen brüchig, die Haare dünner, die Gelenke knacken und bereiten Schmerzen (Arthrose durch Knorpelabbau). Da Kollagen vom Körper selbst erzeugt wird, ist es ratsam, mit zunehmendem Alter die Produktion aktiv anzukurbeln. Benötigt werden dazu hauptsächlich Eiweißbausteine (Aminosäuren) und Vitamin C. Was zu einer einfachen Empfehlung führt: Unbedingt darauf achten, Substanzen wie Zink, Selen und Silizium, aber eben auch Ascorbinsäure (so heißt Vitamin C wissenschaftlich) zuzuführen. Reichlich enthalten in Obstsorten, Gemüse und natürlich Fleisch.