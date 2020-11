sms.at war Pionier der Internet-Branche

Link Mobility wurde im Jahr 2001 in Oslo in Norwegen gegründet und beschäftigt derzeit über 450 Mitarbeiter. Websms startete 1999 in Österreich und war damals mit sms.at ein Pionier in der Internet-und Kommunikationsbranche. Aktuell hat websms nach eigenen Angaben mehr als 5000 Unternehmenskunden und bietet unter anderem SMS- und Whatsapp-Dienste an. Während der letzten zwölf Monate bis zum 30. Juni 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 15,4 Millionen Euro und einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 5,1 Millionen Euro. Am websms-Firmensitz in Graz sind derzeit 24 Mitarbeiter beschäftigt.