In der Sky-Doku gewährt Barbara Schöneberger zum ersten Mal Einblick in ihr Berufs- und Privatleben. Fast ein Jahr lang wurde die Entertainerin von Kameras begleitet - zu Cover-Shootings, Redaktionssitzungen ihrer Zeitung „Barbara“, zu Interviews. Dabei gab die 46-Jährige so manches private Geheimnis preis, verriet aber auch, dass sie stolz auf ihre Karriere und der damit verbundenen finanziellen Unabhängigkeit sei.