Oft gar keine relevante Immunschwäche mehr

„Es gibt keinen Grund, Betroffene auszugrenzen oder zu diskriminieren, weder in der Öffentlichkeit noch privat, also auch nicht in sozialen Beziehungen. Bei konsequenter Behandlung und Kontrolle muss man nicht einmal mehr von einer relevanten Immunschwächeerkrankung ausgehen.“ Generell besteht für Betroffene zudem weder ein höheres Risiko, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken, noch für einen gefährlicheren Verlauf von Covid-19. Die Therapien werden immer angenehmer, bestätigt Dr. Zoufaly. In der Pipeline befinden sich etwa Depotspritzen, welche nur alle zwei Monate verabreicht werden müssen, Arzneien, die wöchentlich angewendet werden oder Implantate, welche kontinuierlich Wirkstoffe abgeben.