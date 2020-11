In Zürs fix nicht am Start wird Patrick Feurstein sein. Der 23-Jährige kämpft weiterhin mit gesundheitlichen Problemen, die den Mellauer bereits dazu zwangen, den Weltcupstart in Sölden auszulassen. Ein anderer Kandidat für das Heimrennen am Arlberg könnte der Andelsbucher Thomas Dorner sein. Der 22-Jährige war in Sölden für den am Rücken lädierten Manuel Feller eingesprungen. Da Feller auch in Zürs fehlt, könnte Dorner eine weitere Chance bekommen. Wissen tut er es aber nicht...