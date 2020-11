Fast fünf Stunden gab der Sachverständige und frühere Leiter der Rechtsabteilung der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, Herbert Motter, Einblicke in die Komplexität der Bankgeschäfte. Zur Rolle des Landes als Revisionsverband meinte er, dass die „politische Behörde“ für die Revision, also Kontrolle und Korrektur, nicht verantwortlich sei. „Das heißt, keine Pflichten oder Haftungen“, betonte SPÖ-Klubchef Robert Hergovich. Motter merkte an, dass die Doppelrolle der TPA als Wirtschaftsprüfer der Genossenschaft und der Bank branchenüblich sei. „Die Opposition will dem Land nur die Schuld für den Kriminalfall in die Schuhe schieben“, so die SPÖ. ÖVP-Konter: „Ein Haftungsanspruch gegen das Land wird sehr wohl geprüft. Motter hatte den Auftrag für den U-Ausschuss jedoch erst spät erhalten und daher keine Akteneinsicht.“