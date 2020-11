Piglet (7) ist gerne in der freien Natur unterwegs und ein wenig übergewichtig. Die American Staffordshire Terrier-Hündin sucht ein Zuhause bei aktiven Menschen, die an ihrer Kondition arbeiten. Terminvereinbarungen und Rückfragen im TierQuarTier Wien unter Tel.: 01/734 11 02/115 oder an die E-Mail-Adresse hundevergabe@tierquartier.at.