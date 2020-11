Mit einem Lob auf die „männlichen Qualitäten“ des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat dessen russischer Kollege Wladimir Putin für Spott in Brasiliens Online-Netzwerken gesorgt. Bolsonaro verbreitete am Dienstag auf Facebook ein Video, in dem Putin ihm auf einem Online-Gipfel der BRICS-Staaten attestiert, bei seiner Corona-Infektion im Juli die „besten männlichen Qualitäten wie Mut und Willenskraft bewiesen“ zu haben.