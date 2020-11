Andere Zeiten erfordern andere Geschichten - auch in dieser Rubrik. So kam es Adabei zu Ohren, dass der prominente Wirt Josef Floh („Kitchen Impossible“) vom gleichnamigen Top-Gasthaus in Langenlebarn an der Donau eine Initiative startete. Er wollte die Helden der Corona-Pandemie, die Menschen, die in den Krankenhäusern tätig sind, bekochen und ihnen somit auf seine Art danken.