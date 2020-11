Zwei Spiele, zwei Siege. Dominic Thiem löste vorzeitig das Ticket für das Semifinale beim Masters in London, erntete nach seinem 7:6, 7:6 gegen „Rafa“ Nadal weltweite Lobeshymnen. Der 27-Jährige, der heuer in New York seinen ersten Grand-Slam-Sieg holte, mischt die Tenniswelt auf. Das beweist seine Bilanz gegen die Super-Champions seit Jänner 2019: