Denn die Kalkmassive von Kellerwand und Hohe Warte sind mit ihren 400 Millionen Jahren um ein Vielfaches älter als die Alpen selbst. In der Gemeinde hat man daher früh erkannt, wie wichtig der Schutz von Naturressourcen ist. So zählt Kötschach-Mauthen zu den Vorzeigekommunen, was Energie- und Klimapolitik betrifft.