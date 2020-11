In Lockdown-Zeiten landen täglich neue Verordnungen in den Gemeinden. „Wir müssen uns daran halten“, sagt der Klagenfurter Stadtrat Markus Geiger. Aber auch wenn es wieder große Einschränkungen gebe, werde man nicht darauf verzichten, die Stadt im Advent wieder in einem hellen Lichterglanz erstrahlen zu lassen. Am 1. Dezember soll die Weihnachtsbeleuchtung in der City eingeschaltet werden. Auch die Hoffnung auf einen Christkindlmarkt habe man noch nicht aufgegeben, so Geiger: „Wir wollen damit am 7. Dezember starten. Punschausschank und Verköstigung wird es heuer allerdings nicht geben.“