Corona-Engerln, die mit Herz und Engagement in Krisenzeiten für andere da sind, gibt es im zweiten Lockdown viele. In der Bernsteiner Apotheke in Klagenfurt etwa kauft Franz Arztmann aus Köttmannsdorf für viele Freunde und Bekannte Medikamente ein, weil sie es selbst nicht mehr können. Rührend wird die Geschichte, wenn man weiß, wie alt der fleißige Helfer ist: „Ich werde 77 Jahre.“ Da er gesund sei, greife er gern mit an. „Ich muss keine Tabletten nehmen. Normal geht es in vielen Gesprächen von Senioren nur um die Gesundheit.“ Arztmann macht da nicht mit. „Mir geht es gut, ich will helfen.“