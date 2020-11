Weite Teile Kärntens sind seit Anfang November in eine dicke Nebeldecke gehüllt. Die Folge: Viele flüchten in höhere Regionen, wo sie strahlend blauer Himmel erwartet. Das hatte am vergangenen Wochenende, wie berichtet, dazu geführt, dass die Polizei beliebte Ausflugsstraßen wie auf den Magdalensberg und Dobratsch sogar sperren musste.