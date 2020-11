Der Russe Daniil Medwedew hat im Gegensatz zu Novak Djokovic bei den ATP-Finals in London vorzeitig das Halbfinale erreicht! Der 24-Jährige gewann am Mittwochabend überraschend klar gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten mit 6:3, 6:3 und feierte damit seinen zweiten Sieg. Zum Auftakt hatte Medwedew gegen den Deutschen Alexander Zverev ebenfalls in zwei Sätzen gewonnen.