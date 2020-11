Italien und Belgien sind Weltmeister Frankreich und Spanien ins Final-Turnier der Nations League gefolgt. Die „Azzurri“ verteidigten Platz eins in ihrer Gruppe am Mittwoch mit einem 2:0-Sieg bei Bosnien-Herzegowina, die „Roten Teufel“ hielten Dänemark mit einem 4:2-Heimsieg auf Distanz. In Liga B absteigen müssen Bosnien-Herzegowina und Island. Den Aufstieg in die Top-Kategorien des UEFA-Nationenbewerbs schafften neben Österreich auch Tschechien, Ungarn und Wales.