„Krone“: Herr Innenminister, zunächst die BVT-Affäre in der Ära Kickl, jetzt offensichtliche Pannen rund um den Terroranschlag in Wien. Ist es um den heimischen Verfassungsschutz tatsächlich so schlecht bestellt?

Karl Nehammer: Ich vergleiche die Situation gerne mit dem Bild einer Schutzmauer. Wir sind gerade dabei, diese Mauer neu zu bauen, doch währenddessen wurden wir angegriffen. Der Verfassungsschutz ist mittlerweile 18 Jahre alt und in die Jahre gekommen, daher habe ich kurz nach meinem Amtsantritt rasch eine Reform eingeleitet. Gleichzeitig war es auch der Verfassungsschutz, der den großen Schlag gegen die Muslimbrüder und die Hamas vorbereitet hat.