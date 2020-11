Marko Arnautovic war auch am Mittwoch in Wien gegen Norwegen wieder einer unserer Besten. Aber nicht nur das! Der China-Legionär hat sich mit seiner Rückkehr in die Startformation auch im ewigen Einsatzranking der österreichischen Nationalmannschaft auf den alleinigen vierten Rang geschoben. Der 31-jährige Wiener hält nun bei 87 Länderspielen.