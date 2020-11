Die Weisung trudelte am Montag um 14.30 Uhr in den Schulen ein. Bis 17 Uhr mussten die Schulqualitätsmanager alle Dokumente eingereicht haben - also innerhalb von zweieinhalb Stunden. Die Kritik der Direktoren ist groß: „Jetzt reicht es. Als ob wir am Montag, dem letzten Schultag vor dem Lockdown, nichts anderes zu tun gehabt hätten“, ärgert sich eine Schulleiterin aus dem Flachgau. Sie wandte sich deshalb an die Lehrergewerkschaft. „Diese Weisung ist eine Frechheit. Ich habe mit zahlreichen Direktoren telefoniert, die stinksauer sind", berichtet Sigi Gierzinger von der Lehrergewerkschaft.