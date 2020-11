Durch die Komplikationen musste die Frau, die seit ihrer Geburt an einer seltenen Muskelkrankheit leidet und im Rollstuhl sitzt, ein Loch im Hals erhalten, durch das sie nun nur noch durch einen Schlauch atmen kann. „Ich brauche jetzt rund um die Uhr eine geschulte Person im Assistenz-Einsatz in meiner Nähe, falls es zu Komplikationen kommt“, so die verzweifelte Wienerin. Und weiter: „Ich kann weder wohin reisen noch wichtige Therapien in Anspruch nehmen.“ Die Stadt Wien will indes von alledem nichts wissen und lässt es derweil auf einen Gerichtsprozess ankommen.