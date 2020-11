Beim VSV geht’s scheinbar leicht bergauf! Zuletzt holten die Adler in zwei Partien drei Punkte, davor in vier Spielen null. Trotzdem ist man weiter Letzter und Trainer Ceman angezählt. Jetzt luden die Villacher aber erneut nach und holte mit Verteidiger Frédéric Allard in der noch jungen Saison bereits den vierten neuen Spieler.