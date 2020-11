Zukünftig soll es den geben, erklärt Brokes: der entsprechende Gesetzesentwurf liegt dem Parlament vor, das will am Freitag darüber abstimmen. Der Rechtsanspruch wird allerdings nur gelten, wenn die Schulen wirklich geschlossen sind und auch keine Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist. Sollte ein Rechtsanspruch kommen, würde er also in diesem Lockdown nicht tragend. Daher will die Arbeiterkammer weiterhin die Möglichkeit einer einvernehmlichen Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, damit jene Eltern, die ihre Kinder trotz Betreuungsmöglichkeit nicht in die Schule schicken möchten, die Sonderbetreuungszeit weiterhin nutzen können.