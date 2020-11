So melden etwa Wiens städtische Kindergärten eine Auslastung von rund 35 Prozent - Tendenz steigend: Im Laufe der nächsten Tage dürfte die Zahl an die 50 Prozent erreichen, heißt es. In Kärnten beträgt die Anwesenheit rund 30 Prozent, das ist dreimal so viel wie Ende März. Noch höher ist der Anteil in der Steiermark, auch im Burgenland wird jedes dritte der knapp 11.000 Kindergartenkinder in den Einrichtungen betreut. Im Frühjahrs-Lockdown blieben die Kleinsten dort noch fast flächendeckend daheim.