Neues Montagewerk in München kostet 400 Millionen Euro

Das neue Montagewerk für Elektrofahrzeuge in München soll 2026 in Betrieb gehen und 400 Millionen Euro kosten. „Diese Entscheidung ist ein Vorbild für eine gelungen gestaltete Transformation in der deutschen Industrie“, sagte Betriebsratschef Manfred Schoch.