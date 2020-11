Per Postsendung ließ sich der Schmuggler seine Ware nach Graz liefern – in großen Kartons oder praktischerweise sogar in Reisekoffern. Den Großteil der illegal produzierten und importierten Zigaretten brachte der Iraker – selbst schwerer Raucher – in Österreich an den Mann. Einen Teil verscherbelte er nach Großbritannien weiter.