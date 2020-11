Zu sieben Jahren Haft Mittwoch ein Kärntner am Landesgericht verurteilt worden. Laut Anklage hatte er seiner Frau in einer Nacht im Dezember 2019 eine Pistole an den Kopf gehalten und sie mehrfach vergewaltigt. Weil er eine gewalttätige Vorgeschichte hat, ließ ihn Richter Gernot Kugi noch im Gerichtssaal festnehmen und in eine Zelle bringen.