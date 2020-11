Mittelfristig wolle man wieder in stabiles Fahrwasser kommen, betonte Finanzdirektor Johannes Müller am Mittwoch bei der Budgetpräsentation gemeinsam mit der Stadtspitze. Doch kurzfristig steigt der Schuldenstand an, und diesmal sind nicht diverse Großprojekte schuld, sondern Einnahmenausfälle durch die Krise.