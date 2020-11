„Zehn Stunden mit Maske ist ein Horror“

Aus den Tiroler Altenheimen kommt nun ein dramatischer Hilferuf: „Wir arbeiten längst am Limit“, lautet die aufwühlende Botschaft. Margit Luxner, Betriebsratsvorsitzende in einem Kitzbüheler Altenheim und Gewerkschafts-Vertreterin, gibt einen Einblick in den Arbeitsalltag: „Das durchgehende Tragen des Mund-Nasen-Schutzes während neun oder zehn Stunden ist ein Horror. Wir haben offene Stellen hinter den Ohren und an der Nase, wir wollen endlich wieder atmen können!“ Noch schlimmer seien allerdings die psychischen Belastungen: „Wir haben große Angst, das Virus ins Heim zu tragen. Wir haben Familien, eine hundertprozentige Sicherheit kann niemand garantieren. Mit dieser riesigen Verantwortung werden wir allein gelassen. Dienstbesprechungen und Supervisionen werden aus Sicherheitsgründen abgesagt, allerdings wäre das gerade jetzt sehr wichtig“, konstatiert Luxner.