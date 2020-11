Die Idee einer Stadtseilbahn hat den Weg in das rot-pinke Regierungsprogramm der „Fortschrittskoalition“ in der Bundeshauptstadt geschafft. Nachdem auch andere Städte weltweit Stadtseilbahnen betreiben, wäre sowas natürlich vorstellbar. Wir möchten jetzt gerne wissen, wie unsere Leser darüber denken: Was halten Sie von der angedachten Fahrstrecke zwischen Hütteldorf und Ottakring? Gäbe es bessere Varianten, oder finden Sie das Ganze möglicherweise unnötig? Wir freuen uns auf Ihre Antworten!