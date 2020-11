Das große Ziel des Grazers ist Olympia 2021. Dafür gibt es zwei Pläne: „Plan A ist über die Weltrangliste, auch wenn ich die Chancen da bei nur zehn Prozent sehe. Plan B ist über den Continental Cup.“ Plan A wird tatsächlich nicht einfach! „Mit Corona sind die Chancen auf viele Turniere und Punkte nicht größer geworden.“ In den letzten Jahren startete die Saison Anfang Jänner in Den Haag. „Was sich aber so herumspricht, wird es diesmal vor März kein Turnier geben. Auch Trainingslager im Ausland zu planen, ist schwierig.“