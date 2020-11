Das berührende Tierschicksal mit dem jetzigen Happy End hatte in einem Park in Ottakring seinen Ausgang genommen. Dort hatte ein herzloser Tierquäler den Belgischen-Schäferhund-Welpen im doch recht zarten Alter von erst zehn Wochen an einen Baum gebunden und ihn seinem Schicksal überlassen. Rasch verständigten Passanten das „Tierquartier“. Einer der Betreuer erkannte dort auf den ersten Blick das Potenzial des vierbeinigen Waisenkinds und setzte sich mit dem Ausbildungszentrum für Polizeidiensthunde-Führer in Wien-Strebersdorf in Kontakt. Sofort bemerkten die Beamten das Talent ihres künftigen bellenden Kollegen. Dieser nahm seinen neuen Job bei einem St. Pöltner Ausbildner dankbar wedelnd an. Jetzt heißt es für den kleinen Fahnder einmal 24 Monate lernen. Auf dem Flughafen Schwechat durfte „Quattro“ Probe schnüffeln.