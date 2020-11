Szoboszlai und Koita als Helden

Dominik Szoboszlai avancierte dabei zum Helden einer ganzen Nation. Der 20-jährige Ungar erzielte in der letzten Woche gegen Island in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer und schoss die Magyaren damit zur Europameisterschaft. Auch Sekou Koita genießt seit Dienstag Heldenstatus. Der 20-Jährige stand wie Mo Camara in Malis Startelf gegen Namibia und traf beim 2:1-Erfolg, der dem Binnenstaat ein Ticket für den Afrika-Cup 2022 bescherte.