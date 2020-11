„Noch fertigzustellen sind Restarbeiten wie die Fassadenarbeiten am Bahnhofsgebäude, die aber keinen Einfluss auf die kundenrelevanten Anlagen und auf den Bahnbetrieb haben. Diese sollen noch im Dezember abgeschlossen werden“, heißt es seitens der ÖBB. Ansonsten erstrahlt der Bahnhof in Braunau in völlig neuem Glanz, ist beim Umbau trotz Corona alles auf Schiene. Nur mehr das adaptierte Bahnhofsgebäude erinnert an frühere Zeiten.