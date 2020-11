Fotos für Nadal

„Mein Sohn hat sich das verdient, er hat in den letzten Jahren viel dafür gekämpft. Hinter ihm steht nicht nur die Familie, sondern zum Glück auch ein großartiges Team“, sagte sie dem TV-Sender "Sky“ nach dem über den WM-Titel entscheidenden Rennen. Und sie ist eine meinungsbildende Frau in Spanien. Sie ist Stylistin, Raumgestalterin und „personal shopper“. Unter ihren Klienten findet man auch Tennis-Star Rafael Nadal, für den sie in der Rafa Nadal Academy eine Foto-Serie schoss.